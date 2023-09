Salto ostacoli, per il Team Italia ultima chiamata per il pass olimpico

È tutto pronto al Real Club de Polo de Barcellona per la finale della Nations Cup di salto ostacoli, in programma tra giovedì 28 settembre e domenica 1° ottobre. L’evento spagnolo rappresenta l’ultima opportunità per l’Italia di ottenere il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Conquisterà la quota a cinque cerchi, infatti, la migliore squadra della classifica finale tra le nazioni ancora non qualificate.

Il team azzurro del commissario tecnico Marco Porro sarà composto da Piergiorgio Bucci su Cochello, Emanuele Camilli su Odense Odeveld, da Lorenzo De Luca su Carlson 86, da Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans e da Alberto Zorzi su Highlight W.

In chiave qualificazione olimpica i binomi tricolori dovranno vedersela contro Argentina, Brasile, Messico, Stati Uniti e Uzbekistan. Completano il lotto delle 15 squadre al via nella gara a squadre Australia, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera, mentre Colombia, Ecuador e Svezia sono rappresentate soltanto a titolo individuale.

La giornata d’apertura (inizio dalle ore 14.00) sarà subito decisiva. Solamente le prime otto nazioni, infatti, saranno ammesse a disputare la finale di domenica 1° ottobre (dalle ore 15.00). Per tutte le altre ci sarà la possibilità di gareggiare nella Challenge Cup, in programma la sera di sabato 30 settembre (dalle ore 21.00).