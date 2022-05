Sambo, Campionati italiani: tutti i risultati

E' stata la provincia di Bergamo il teatro dei Campionati Italiani assoluti di Sambo (e dei Campionati Italiani Esordienti, alla loro prima storica edizione). Incontri di livello tecnico e agonistico rilevante, che hanno dato buone indicazioni al c.t. della Nazionale, pronto a comunicare alle società interessate i nomi dei convocati per l’allenamento collegiale, riservato agli atleti di interesse nazionale e ai medagliati dei Campionati assoluti, che servirà a comporre la squadra per i Campionati Europei in programma dal 14 al 19 settembre a Novi Sad (Serbia).

I risultati

Nella gara riservata agli Esordienti (11-13 anni) hanno prevalso gli atleti lombardi della Ginnastica Paullese (MI) e della Accademia Leonessa Brescia (BS).

Nel campionato assoluto si è vista una maggior partecipazione con diverse sorprese nei piazzamenti sul podio, rispetto all’edizione del 2021 in piena pandemia.

In campo femminile va segnalata la prestazione della piemontese Tassone Vittoria (classe giovani 2004) che ha conquistato il titolo assoluto sbaragliando tutte le avversarie della categoria al limite dei 50 kg.

Anche nella gara maschile diverse medaglie nelle sette categorie di peso sono state conquistate da nuovi promettenti atleti delle classi giovani e juniores. Chiaro sintomo del ricambio generazionale in atto e della mole di lavoro che attende lo staff tecnico nazionale, per il necessario salto di qualità da compiere necessario a rendere competitivi in campo internazionale gli aspiranti Atleti Azzurri.

Da segnalare il vincitore della categoria 58 kg, Avella Stefano (classe juniores 2002) atleta dell’Isao Okano Club 97 di Cinisello Balsamo (MI), che ha concluso per superiorità tecnica prima del limite di tempo, tutti i tre combattimenti svolti. Nella categoria fino a kg.64, il compagno di squadra Canevaro Mattia (classe juniores 2003) conquista l’argento perdendo solo la finale con l’alessandrino Rastellaqa Alaa (classe seniores 2000).

Nella categoria al limite dei 71 kg, orfana di Galbiati Mattia ancora fermo per un intervento al ginocchio, si è riconfermato campione italiano il veneto Cici Silvio (classe senior 1993) del Dojo Treviso, che ha superato in finale il coetaneo ex atleta azzurro Lussignoli Athos (Fujiyama Empoli), rientrato in gara dopo 3 anni di inattività.

Nei 79 kg conquista il suo primo titolo italiano Serafini Emiliano (classe senior 2000), atleta della Ginnastica Paullese (MI) che lascia ben sperare per un suo prossimo approccio nel panorama agonistico internazionale.

La categoria fino a 88 kg ha visto il netto predominio Miceli Alessio (classe seniores 1988) che, pur essendo ormai proiettato verso la carriera di Insegnante Tecnico, ha dimostrato che la classe non è acqua concludendo tutti gli incontri prima del limite, compresa la finale con il compagno di squadra Binelli Alessandro. Per il resto si è visto un discreto equilibrio per la conquista degli altri piazzamenti sul podio.

Nei 98 kg Cavanna Federico della Shodokan Genova, ha vinto senza troppe difficoltà, nonostante un problema alla spalla che si trascina dall’ultimo campionato mondiale a Tashkent (UZB).

La categoria +98 kg è stata dominata da Gurghis Pavel, atleta della Team Evolution Sambo & Judo di Riccione, che ha sbaragliato tutti gli avversari per superiorità tecnica prima dello scadere del limite di tempo.

Nel complesso va segnalato che il livello tecnico degli atleti si è alzato, soprattutto per le classe giovani e juniores, infatti le medaglie, il punteggio per i piazzamenti nella ranking nazionale ed i punti per la classifica per società, sono stati conquistati dai Club di dieci diverse regioni.

Quest’anno, rispetto ai precedenti in cui è stata la Lombardia a comandare, nella classifica a squadre sono salite sul podio le società di tre diverse regioni: 1a Weightlifting Club Alessandria; 2a Shodokan Genova; 3a Isao Okano Club 97 Cinisello Balsamo (MI).