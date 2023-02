Sbk Australia 2023 Phillip Island oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

L'attesa è finita. La stagione Sbk inizia ufficialmente questo weekend con le gare in programma sul tracciato di Phillip Island. Sarà ancora una volta , in primis, grande bagarre tra il campione del mondo in carica Alvaro Bautista (Ducati) e i suoi rivali dello scorso anno, Toprak Razgatlioglu e il britannico della Kawasaki, Jonathan Rea.

Quattro gli italiani 'osservati speciali': Michael Ruben Rinaldi (Aruba.It Racing - Ducati), Andrea Locatelli (Pata Yamaha WorldSBK) e Axel Bassani (Motocorsa Racing) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team).

Sbk 2023, Phillip Island: gli orari in tv

Il round australiano che aprirà il mondiale Sbk 2023 sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport MotoGp e in chiaro su Tv8 (in diretta e in replica).

Sabato 25 febbraio

ore 3.10 Superpole (diretta Sky Sport)

ore 6.00 gara 1 (diretta Tv8, Sky Sport MotoGp, replica ore 14.15 su Tv8)

Domenica 26 febbraio