Sbk Aragon oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La SBK torna in pista in questo weekend ad Aragon per il decimo round della stagione, in Spagna. Partirà con i favori del pronostico il dominatore della stagione, Alvaro Bautista (Ducati), che avrà come maggiori avversari oprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki).

Alvaro Bautista è sempre più vicino al suo secondo titolo iridato e questo round in casa potrebbe avvicinarlo ulteriormente al bis. Tra i piloti che daranno il massimo per mettersi in mostra sul tracciato di Aragon ci sono anche gli italiani Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.

SBK Aragon: gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare del round SBK a Aragon sono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e Sky Sport Max. In chiaro su TV8 si possono vedere i le gare della Superbike del sabato e della domenica e in differita la Superpole Race.

Diretta, orari Sky Sport

Sabato 23 settembre

ore 11:05: Superbike Superpole (Sky Sport Max)

ore 14: Superbike Gara 1 (Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno)

Domenica 24 settembre

ore 11: Superbike Superpole Race (Sky Sport Max)

ore 14: Superbike Gara 2 (Sky Sport Uno e Sky Sport Max)

TV8 - in chiaro e in differita

Sabato 23 settembre

ore 14: Superbike Gara 1 (TV8 in chiaro)

Domenica 24 settembre