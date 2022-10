Sbk Argentina oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Now e Tv)

Trasferta sudamericana per il Mondiale Sbk. In questo weekend il massimo campionato delle derivate di serie fa tappa in Argentina sul tracciato di San Juan Villicum. Sarà il nuovo teatro dell'appassionante sfida tra Alvaro Bautista (Ducati), che si presenta con 56 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 82 sul sei volte iridato Jonathan Rea (Kawasaki). Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky, Now e anche in chiaro su Tv8.

Sbk Argentina: orario e dove vederla in diretta e in streaming

Il round in Argentina del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta televisiva su Tv8, Sky e Now. Qui trovate la programmazione:

Sabato 22 ottobre

ore 15 Superbike FP3

ore 16.25 Supersport Superpole(diretta Sky, Now)

ore 17.10 Superbike Superpole (diretta Sky, Now)

ore 18.30 Supersport gara-1 (diretta Sky, Now)

ore 20 Superbike gara-1 (diretta Tv8, Sky, Now)

Domenica 23 ottobre

ore 17 Superbike Superpole Race (diretta Tv8, Sky, Now)

ore 18.30 Supersport gara-2 (diretta Tv8, Sky, Now)

ore 20 Superbike gara-2 (diretta Tv8, Sky, Now)