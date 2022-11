Sbk Australia oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Now e Tv8)

Ultimo atto per il Mondiale Sbk 2022. A Phillip Island nel weekend sono in programma le ultime gare della stagione. Alvaro Bautista e la Ducati si presenteranno da campioni del mondo in carica grazie al titolo conquistato la scorsa settimana a Mandalika. In palio c'è il secondo posto con Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che si presenta con 37 punti di vantaggio su Jonathan Rea (Kawasaki).

Sbk Australia, Phillip Island: gli orari in tv

Il round australiano del Mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go e Now. In chiaro su Tv8 saranno trasmesse gara 1 e gara 2, mentre la Superpole Race sarà in differita.

Sabato 19 novembre

ore 3.10, Superbike, Superpole, diretta Sky Sport

ore 6.00, Superbike, Gara 1, diretta Sky Sport e in chiaro su Tv8

Domenica 20 novembre