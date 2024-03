SBK Barcellona oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Due settimane dopo le bellissime gare a Phillip Island torna il Mondiale Superbike con il secondo round della stagione che è in programma, in Catalogna, a Barcellona.

In testa alla classifica, dopo l'Australia, c'è Alex Lowes, ma i nostri piloti si sono messi in mostra con Nicolò Bulega che ha centrato la pole position e ha vinto all'esordio con la Ducati, Andrea Locatelli che si è piazzato secondo in gara 1, Andrea Iannone subito sul podio in gara 1, chiusa con una memorabile tripletta azzurra e quarto in gara 2 e Danilo Petrucci sul podio in gara 2.

Ci sono, quindi, tutte le premesse per un altro fine settimana dalle forti emozioni. Occhi puntati anche sul due volte campione del mondo e campione del mondo in carica Alvaro Bautista, su Toprak Razgatlioglu (Bmw) e per Jonathan Rea che andranno a caccia di un risultato migliore rispetto al turno precedente.

Qui trovate gli orari per vedere la Superbike a Barcellona in diretta e in differita. Sky Sport, su Sky Sport Max, trasmette l'intero appuntamento per gli abbonati, che potranno vederlo anche in streaming su Sky Go e NOW.

In chiaro, su TV8, vengono trasmesse in differita gara 1 di sabato 23 e gara 2 di domenica 24 marzo. La Superpole Race, domenica 24 marzo alle ore 11, invece, sarà trasmessa anche in diretta in chiaro.

1) Diretta - Sky Sport Arena, canale 204 e Sky Sport Max, canale 205

ore 11:00: Superbike Superpole

ore 14:00: Superbike Gara 1

ore 15:15: Supersport Gara 1

Domenica 24 marzo

ore 11:00: Superbike Superpole Race

ore 14:00: Superbike Gara 2

ore 15:15: Supersport Gara 2

2) Replica differita TV8

Sabato 23 marzo

ore 17:45: Superbike Gara 1 (differita)

Domenica 24 marzo