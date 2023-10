Superbike: Alvaro Bautista è campione del mondo per la seconda volta

Missione compiuta. Oggi, sabato 28 ottobre, Alvaro Bautista è diventato campione del mondo Sbk 2023, confermando il titolo iridato conquistato lo scorso anno, in Indonesia. Lo spagnolo del team Ducati Aruba Racing si è regalato la gioia di conquistare il titolo vincendo gara 1 in casa sua, in Spagna, a Jerez de la Frontera. Sul podio della corsa odierna salgono Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli.

Quarta posizione per Rea, buon quinto posto per Danilo Petrucci. Tutto è andato secondo copione. A Bautista bastavano due punti nel weekend per centrare l'obiettivo, ma ha voluto festeggiare già al termine della race 1 del sabato, certificando un dominio dimostrato da lui e dalla Ducati in tutta la stagione.

Domani con la Superpole Race e con Gara 2 si chiuderà il sipario su una stagione 2023 che ha regalato spettacolo. Nel 2024 chi darà filo da torcere a Bautista?

