WORLD SBK 2022

Bautista è il grande favorito in Superbike, sarà un'avvincente battaglia con Razgatlioglu e Rea

Il round di Misano incorona il pilota spagnolo, grande protagonista in questa prima parte di stagione. Ha tutte le carte in regola per vincere il titolo contro il campione del mondo in carica della Yamaha e il sei volte iridato