Sbk, Barcellona: Bautista vince tre gare su tre, è sempre più leader del Mondiale

Alvaro Bautista smentisce il detto e diventa profeta in patria. Il pilota spagnolo, in sella alla sua Ducati, domina l'ottavo round del mondiale Superbike, mettendo a segno una strepitosa tripletta che rafforza ulteriormente le sue ambizioni di vittoria del titolo iridato.

Tre vittorie perentorie, in solitaria, conquistate con un ampio margine, dimostrando tutta la sua abilità nella guida e nella gestione degli pneumatici. “Sono davvero molto felice. E’ stato un weekend bellissimo ma non crediate che sia stato facile. E’ vero, abbiamo vinto tutte le gare, anche con margine, ma solo perché il lavoro che abbiamo fatto con il team è stato davvero molto buono. Sono contento di aver regalato belle emozioni ai miei familiari, ai miei amici e ai tanti tifosi che sono venuti a Barcellona. La stagione, però, è ancora lunga. Dobbiamo rimanere concentrati”, ha commentato Bautista raggiante.

Il team Aruba.it Racing – Ducati sul circuito del Montmelò, a Barcellona, è stato protagonista assoluto centrando anche una doppietta in gara 2 grazie allo strepitoso secondo posto di Michael Rinaldi.

“Il feeling e le sensazioni erano quelle giuste. Sapevo che sarebbe stato importante fare una buona Superpole Race per partire dalla prima o al massimo dalla seconda fila. Sono partito bene e nei primi giri, malgrado la concorrenza fosse agguerrita, ho cercato comunque di gestire le gomme. Sono stato costante e alla fine la strategia si è dimostrata quella giusta. Sono molto contento, è davvero un buon momento ma non ci possiamo accontentare. Dobbiamo ancora migliorare”, ha dichiarato.

Dopo il round di Barcellona Bautista ha rafforzato la sua leadership e ha ora 394 punti contro i 335 del campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e i 327 di Jonathan Rea (Kawasaki). Prossimo appuntamento con il Mondiale Sbk tra due settimane, domenica 9 ottobre, si corre in Portogallo, all’ Autódromo internacional do Algarve.