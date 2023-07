Sbk Donington 2023 oggi in tv: dove vedere la gara in diretta (Sky, TV8 e NOW)

Dopo 3 settimane di pausa, tornano in pista le derivate di serie per il sesto appuntamento per il Mondiale Superbike. In questo weekend, sabato 1 e domenica 2 luglio, si corre a Donington(qui trovate il calendario con tutte gare della stagione).

Il Ducatista Alvaro Bautista, campione del mondo in carica, si presenta all'appuntamento sullo storico tracciato inglese con 86 punti di vantaggio sul pilota della Yamaha Toprak Razgatlioglu, che su questa pista vanta 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate e che lo scorso anno fu dominatore incontrastato vincendo tutte e tre le race in programma.

Da non sottovalutare la voglia di riscatto di Jonathan Rea (Kawasaki), mentre cercherà di conservarsi sugli ottimi livelli sinora espressi Andrea Locatelli (Yamaha), attualmente terzo in classifica.

Sbk Donington: gli orari e dove vederla in diretta

Il round di Donington nel mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 del digitale terrestre e in streaming su Now e SkyGo.

Le prove, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. In chiaro su TV8 si potranno vedere le gare della Superbike del sabato e della domenica e, in differita, sempre domenica, la Superpole Race. Qui trovate gli orari:

Sky Sport MotoGP, diretta

Sabato 1 luglio

ore 12:10: Superbike Superpole

ore 15: Superbike Gara 1

Domenica 2 luglio

ore 14: Superbike Superpole Race

ore 15:30: SuperSport Gara 2

ore 17 - Superbike Gara 2

TV8, in chiaro in diretta e in differita

Sabato 3 giugno

ore 15: Superbike Gara 1, diretta

Domenica 4 giugno