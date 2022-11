La Sbk torna in scena nel weekend pronta a regalare un grande spettacolo. Nel round in Indonesia, a Mandalika, Alvaro Bautista va a caccia di una vittoria che potrebbe incoronarlo campione del mondo delle derivate di serie. Lo spagnolo della Ducati regalerebbe un altro titolo alla casa di Borgo Panigale a una settimana di distanza dal trionfo in MotoGp con Pecco Bagnaia.

Sbk Indonesia oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Now e Tv8)