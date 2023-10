Sbk Jerez oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Torna la Superbike nel weekend con l'ultimo round del mondiale delle derivate di serie a Jerez. Alvaro Bautista, in sella alla Ducati del team Aruba Racing, andrà a caccia del suo secondo titolo mondiale dopo quello vinto nella passata stagione.

Al pilota di Talavera de la Reina bastano due punti e si presenta alla vigilia di questo appuntamento con 60 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prometeon WorldSbk).

Sbk Jerez, dove vederla in diretta

L'ultimo Round del Mondiale Sbk 2023, a Jerez, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena, canale 204. In chiaro, su TV8, le gare della Superbike del sabato e della domenica, mentre la Superpole Race, domenica, sarà trasmessa in differita.

Diretta - orari Sky Sport

Sabato 28 ottobre

ore 10:20: SuperSport Superpole

ore 11:10: Superbike Superpole

ore 14: Superbike Gara 1

ore 15:10: SuperSport Gara 1

Domenica 29 ottobre

ore 11: Superbike Superpole Race

ore 12:30: SuperSport Gara 2

ore 14: Superbike Gara 2

Diretta TV8

Sabato 28 ottobre

ore 14: Superbike Gara 1

Domenica 29 ottobre

ore 14: Superbike Gara 2

In differita TV8