Sbk Magny Cours oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e TV8)

La SBK torna in pista in questo weekend a Magny-Cours per il nono round in terra di Francia. Favorito d'obbligo Alvaro Bautista (Ducati), leader del campionato. Andranno a caccia di successo anche Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), che ha recentemente ufficializzato il suo passaggio in Yamaha.

Alla fine della stagione lascerà la verdona con cui ha vinto 6 titoli mondiali e si legherà per 2 stagioni alla casa di Iwata dove andrà a sostituire proprio Razgatlioglu che dalla prossima stagione correrà in BMW.

In chiave 2024 proprio in questi giorni è giunta la notizia che Alvaro Bautista avrà un nuovo compagno. Nicolò Bulega, attuale leader del campionato del mondo Supersport con 9 vittorie e 13 podi, difenderà i colori del team ufficiale in sella alla Ducati Panigale V4R.

SBK Magny Cours: gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Action, canale 205. In chiaro su TV ci sarà la differita delle gare della SBK del sabato e della domenica. Sarà un weekend particolarmente ricco per gli appassionati delle 2 ruote visto che a Misano si corre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Diretta, Sky Sport Action, canale 205

Sabato 9 settembre

ore 10:25: SuperSport Superpole

ore 11:10: Superbike Superpole

ore 14: Superbike Gara 1

ore 15:15: SuperSport Gara 1

Domenica 10 settembre

ore 11: Superbike Superpole Race

ore 12:30: SuperSport Gara 2

ore 15:15: Superbike Gara 2

Differita, TV8

Sabato 9 settembre

ore 17: Superbike Gara 1, differita

Domenica 10 settembre