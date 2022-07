Sbk, Most oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro

Torna lo spettacolo del Mondiale Superbike 2022. La sesta tappa del campionato è in programma sabato 30 luglio e domenica 31 luglio. Si corre in Repubblica Ceca sul nuovo tracciato di Most.

Al comando della classifica iridata c'è Alvaro Bautista (Ducati) con 246 lunghezze, davanti a Jonathan Rea (Kawasaki) e a Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il campione del mondo in carica sta recuperando terreno grazie alla tripletta di Donington: sarà una sfida da non perdere tra questi tre protagonisti del Mondiale. Osservati speciali, come sempre, i piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (Honda), Axel Bassani (Honda) e Roberto Tamburini (Yamaha).

Sbk Most: dove vederla in diretta

Il round di Most del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGp (canale 208) e in chiaro anche su Tv8 sul canale 8 del digitale terrestre.

sabato 30 luglio

ore 11:10: Superpole Superbike (diretta su Sky)

ore 14:00: gara 1 Superbike (diretta su Sky e in diretta in chiaro anche su Tv8)

domenica 31 luglio