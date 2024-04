SBK Assen 2024 oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Torna finalmente in pista, in questo weekend, il Mondiale Sbk con il terzo round in calendario che si disputa ad Assen. Nicolò Bulega (Ducati), con 87 punti, si presenta in testa alla classifica all'appuntamento sulla pista che è considerata l'Università delle 2 ruote. In seconda posizione c'è il suo compagno di squadra, il due volte campione del mondo, Alvaro Bautista, a quota 75, a pari punti con Alex Lowes.

Toprak Razgatlioglu, che quest'anno corre con la Bmw, è a 71 lunghezze, segno che sta trovando il giusto feeling e andrà a caccia di ulteriori conferme. Tra i piloti più attesi c'è Andrea Iannone (team Go Eleven) che ha iniziato molto bene la stagione e ha totalizzato 51 punti.

Osservati speciali anche gli altri italiani: Andrea Locatelli (team Pata Prometeon Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (team Motocorsa racing) e Michael Ruben Rinaldi (team Motocorsa racing). Mancherà Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) che si sta riprendendo dopo un brutto incidente con la moto da cross e punta a rientrare nei test a fine maggio.

SBK Assen: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per vedere la Superbike a Assen in diretta e in differita. L'intero appuntamento sarà visibile, per gli abbonati, su Sky Sport (Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW e SkyGo. In chiaro su TV8 saranno trasmesse gara 1, sabato 20 e gara 2, domenica 21 aprile. La Superpole Race sarà mandata in onda in differita.

1) Diretta, Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NOW e in chiaro su TV8

Sabato 20 aprile

ore 11-11:15: SBK Superpole

ore 14: SBK Gara 1, in chiaro anche su TV8

Domenica 21 aprile

ore 11: SBK Superpole Race

ore 14: SBK Gara 2, in diretta anche su TV

2) Differita, TV8 (in chiaro)

ore 13: SBK Superpole Race (differita)