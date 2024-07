Sbk Donington 2024 oggi orari in tv: dove vedere le gare in diretta in chiaro e in replica (Sky, Now e Tv8)

Quinto round del mondiale Superbike 2024 nel weekend a Donington Park. Sarà battaglia tra Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) leader del mondiale con 179 punti e i suoi inseguitori, i Ducatisti Nicolo' Bulega, 158 punti e Alvaro Bautista, 155 punti, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) 124.

Vogliono mettersi in mostra anche Andrea Locatelli (Pata Prometeo Yamaha), 94 punti, Andrea Iannone (Team GoEleven), 84 punti, Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK), 40 punti e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team).

Razgatlioglu è il favorito visto che arriva da quattro vittorie consecutive e ha vinto sei gare su dodici nel 2024.

SBK Donington: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per vedere la Superbike a Donington Park in questo weekend. Il round di Misano sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo e le gare saranno in diretta in chiaro anche su TV8.

Sky

1) Sabato 13 luglio (Sky, Now e Tv8)

ore 12: Superpole Superbike (solo su Sky)

ore 15: Gara 1 Superbike

Domenica 14 luglio (Sky e Tv8)