Sbk Misano 2024 oggi in tv: dove vedere le gare in diretta in chiaro e in replica (Sky e Tv8)

Dopo due mesi la Superbike torna finalmente in pista in questo weekend. Si corre in Italia, a Misano, sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Sarà battaglia tra il leader del Mondiale, Alvaro Bautista (Ducati Aruba) e i suoi sfidanti, a cominciare da Toprak Razgatlioglu (Bmw), secondo, staccato di soli 6 punti.

Anche Nicolò Bulega, compagno di team di Bautista in Ducati, è molto vicino alla vetta e ha un distacco di 14 punti Grande attesa anche per Andrea Iannone che ha iniziato la stagione con il piede giusto e vuole far il massimo davanti al pubblico italiano.

Dopo il brutto infortunio mentre si allenava con la moto da cross torna in pista Danilo Petrucci.

SBK Misano: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per vedere la Superbike in questo weekend. Il round di Misano sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP e saranno in diretta in chiaro anche su TV8.

Sky

1) Sabato 15 giugno

ore 11-11:15: WorldSBK Superpole

ore 14: WorldSBK Gara 1

Domenica 16 giugno

ore 11: WorldSBK Superpole Race

ore 14: WorldSBK Gara 2

TV8

Sabato 15 giugno

ore 14: WorldSBK Gara 1

Domenica 16 giugno