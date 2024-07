Sbk Repubblica Ceca 2024 oggi orari in tv: dove vedere le gare in diretta in chiaro e in replica (Sky, Now e Tv8)

Nel weekend, sabato 20 e domenica 21 luglio, sesto round del Mondiale delle derivate di serie sul tracciato di Most. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) guida la classifica con 41 punti di vantaggio su Bulega e 55 sul campione del mondo in carica Alvaro Bautista.

I due Ducatisti saranno quindi chiamati a rispondere all'allungo del turco della Bmw. Da tenere d'occhio i nostri portacolori: Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli, Axel Bassani.

Sbk Repubblica Ceca Most: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per vedere la Superbike in Repubblica Ceca in questo weekend. Questo round, in diretta da Most, sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo. Le gare saranno in diretta in chiaro anche su TV8.

Sabato 20 luglio (Sky, Now e Tv8)

ore 14: Superbike, Gara 1 (diretta TV8)

Domenica 21 luglio

ore 11: Superpole Race (Differita TV8 ore 13)

ore 14: Superbike, Gara 2 (Diretta TV8)

