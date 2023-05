Sbk Barcellona 2023, gli orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in streaming

Nuovo round da non perdere del Mondiale Sbk. Si corre a Barcellona il quarto appuntamento del campionato delle derivate di serie. Alvaro Bautista, campione del mondo in carica e fresco di rinnovo fino al 2024 con il team Ducati Aruba, comanda la classifica con 56 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il turco Toprak Razgatlioglu e 70 su Andrea Locatelli.

Saranno loro i piloti "osservati speciali" di questo weekend di gara insieme al sei volte campione del mondo Jonathan Rea, ad Axel Bassani e a Danilo Petrucci.

Superbike Catalogna 2023: gli orari e dove vederla in tv

Le prove, le qualifiche e le gare del round Sbk a Barcellona, in Catalogna, saranno trasmesse in diretta da venerdì 5 maggio su Sky Sport. Le gare, invece, saranno trasmesse in diretta gratuita in chiaro su Tv8, tranne la Superpole Race, che sarà trasmessa in differita. Qui trovate gli orari.

Sky Sport MotoGP, canale 208, diretta

Venerdì 5 maggio

ore 10:30 Superbike FP1;

ore 15:00 Superbike FP2

Sabato 6 maggio

ore 10:25 Supersport Superpole

ore 11:10 Superbike Superpole

ore 14:00 Superbike Gara 1

ore 15:15 Supersport Gara 1

Domenica 7 maggio

ore 11:00 Superbike Superpole Race

ore 12:30 Supersport Gara 1

ore 14:00 Superbike Gara 2

Orari TV8, in chiaro

Sabato 6 maggio

ore 14:00 Superbike Gara 1 (diretta)

Domenica 7 maggio