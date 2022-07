Sbk, Donington oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro

La Superbike è pronta a infiammare il cuore degli appassionati in questo weekend. Le derivate di serie corrono in Inghilterra, a Donington, il quinto round del campionato. Al comando della classifica, dopo l'ultimo round a Misano, c'è lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista con 220 punti, che precede il sei volte iridato della Kawasaki Jonathan Rea a 184 punti e il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha) con 141 lunghezze.

Osservati speciali, come sempre, i piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (Honda), Axel Bassani (Honda) e Roberto Tamburini (Yamaha).

Sbk Donington: dove vederla in diretta

Il round di Donington del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGp e in chiaro anche su Tv8.

Sabato 16 luglio

12:10-12.25: Superpole Superbike (diretta su Sky)

15.00 Gara 1 Superbike (diretta su Sky e in diretta in chiaro anche su Tv8)

Domenica 17 luglio