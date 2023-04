Sbk Assen 2023, gli orari in tv: dove vedere le gare in diretta tv e in streaming

Finalmente riparte il Mondiale SBK 2023. Dopo un mese di pausa i piloti del campionato del mondo delle derivate di serie sono pronti a darsi battaglia ad Assen. In testa al Mondiale, dopo i due round che si sono finora disputa in Australia e in Malesia, c'è il campione del mondo in carica, Alvaro Baustista (Ducati), che guida la graduatoria con 37 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

In terza posizione c'è Andrea Locatelli (Yamaha), che ha fatto della costanza di rendimento la sua arma per restare nelle posizioni nobili della classifica. Andrà a caccia del riscatto il sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki), mentre vuole mostrare ulteriori progressi Danilo Petrucci, che in queste prime uscite nel suo anno di debutto nel Mondiale Sbk sta facendo subito molto bene.

Superbike Assen 2023: gli orari e dove vederla in tv

Le prove, le qualifiche e le gare del round Sbk ad Assen saranno trasmesse in diretta, da venerdì 21 aprile, su Sky Sport MotoGP. Le gare, inoltre, saranno trasmesse in diretta gratuita in chiaro su Tv8, tranne la Superpole Race, che sarà trasmessa in differita. Qui trovate gli orari.

Orari Sky Sport MotoGP, canale 208

Venerdì 21 aprile

ore 10:30 - Superbike FP1

ore 15:00 - Superbike FP2

Sabato 22 aprile

ore 10:25 - Supersport Superpole

ore 11:10 - Superbike Superpole

ore 14:00 - Superbike Gara 1

ore 15:15 - Supersport Gara 1

Domenica 23 aprile

ore 11:00 - Superbike Superpole Race

ore 12:30 - Supersport Gara 1

ore 14:00 - Superbike Gara 2

Orari TV8

Sabato 22 aprile

ore 14:00 - Superbike Gara 1 (diretta)

Domenica 23 aprile