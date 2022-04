Sbk, Assen oggi in tv: dove vedere la gara in diretta

Non può mancare la Superbike in questo weekend ricco di eventi per gli amanti dei motori. Le derivate di serie affrontano il secondo appuntamento in calendario, il round di Assen.

Alvaro Bautista, alfiere della Ducati del team Aruba, si presenta da favorito dopo la doppietta delle due gare inaugurali ad Aragon. Ci si aspetta battaglia con il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e con Jonathan Rea (Kawasaki).

Sbk Assen: dove vederla in diretta

Il round di Assen del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action, canale 206, vista la concomitanza con la MotoGp di scena a Portimao, mentre su TV8 sarà possibile seguire in differita gara-1, Superpole Race e gara-2. Gli appuntamenti del campionato sono visibili anche in streaming su Sky Go e NOW.

Sbk Assen: gli orari in tv

Sabato 23 aprile

ore 11.10: Superpole Superbike (diretta su Sky Sport Action)

ore 14.00: Gara 1 Superbike (diretta su Sky Sport Action)

ore 18:00: Gara 1 Superbike (differita su TV8)

Domenica 24 aprile