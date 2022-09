Sbk Barcellona oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Tre piloti in 50 punti. Bautista (Ducati), al comando con 332 punti, Razgatlioglu (Yamaha), a 302 lunghezze e Rea (Kawasaki) a 285 sono pronti a infiammare anche Barcellona, sede dell’ottavo round del mondiale Sbk. Razgatlioglu, che non aveva brillato a inizio stagione, ha concretizzato una grande rimonta vincendo 8 delle ultime 12 gare.

Bautista, leader del campionato, vuole dimenticare la delusione di Magny-Cours, con le relative polemiche per il durissimo incidente con Rea. Anche il sei volte campione del mondo, dopo il brutto episodio nel weekend transalpino, vuole riscattarsi con un fine settimana brillante che rilanci ulteriormente la sua corsa al campionato. La sensazione è che quelle al Montmelò saranno gare da non perdere. Qui trovate gli orari per vederle in diretta e in differita.

Sbk Barcellona: dove vederla in diretta e in differita

L'ottavo round del Mondiale Sbk, a Barcellona, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now.Tv8 sarà in diretta in chiaro sabato 24 settembre per gara 1 e domenica 25 settembre per gara 2.

Sabato 24 settembre

Superpole Superbike: ore 11 (diretta su Sky)

Gara 1 Superbike: ore 14:00 (diretta su Sky e in chiaro su Tv8)

Domenica 25 settembre