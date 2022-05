Sbk, Estoril oggi in tv: dove vedere la gara in diretta

La Sbk torna in pista sul tracciato dell’Estoril per la tappa portoghese del campionato. Il Mondiale delle derivate di serie, iniziato ad Aragon lo scorso 10 aprile e proseguito in Olanda nella cattedrale di Assen, lo scorso 24 aprile, vede in testa lo spagnolo della Ducati, Alvaro Bautista, con 109 punti, che precede in classifica il sei volte campione del mondo della Kawasaki, Jonathan Rea, con 91 lunghezze.

Il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha sinora totalizzato 64 punti e scenderà in pista motivato per ridurre il gap contro gli agguerriti avversari.

Sbk Estoril: gli orari in tv

Il round dell'Estoril del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport MotoGP (sul canale 208) e in streaming su NOW e su Sky Go.

Gara 1 sarà trasmessa in chiaro su Tv8, mentre gara 2, a causa della diretta in chiaro della F1, sarà trasmessa in differita.

Qui trovate gli orari del weekend. L’orario è quello tradizionale dei fine settimana europei, ma si inizia un’ora dopo rispetto all’orario abituale a causa del fuso orario portoghese.

Sabato 21 maggio

12:10: Superpole Superbike (diretta su Sky)

ore 15: Gara 1 Superbike (diretta su Sky e su Tv8)

domenica 22 maggio