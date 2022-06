Sbk, Misano oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Torna la Superbike in questo weekend ricco di eventi per gli amanti dei motori. Le derivate di serie sono in Italia per il quarto appuntamento in calendario, il round di Misano. Alvaro Bautista (Ducati) si presenta al comando del Mondiale con 161 lunghezze, davanti a Jonathan Rea (Kawasaki) con 144 punti e Toprak Razgatlioglu con 109 punti (Yamaha).

I tre piloti più accreditati per la vittoria del campionato 2022 sono pronti a infiammare il pubblico che accorrerà sulle tribune del circuito dedicato a Marco Simoncelli.

Sbk Misano: dove vederla in diretta

Sono particolarmente attesi e pronti a dare il massimo anche i piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (Honda), Axel Bassani (Honda) e Roberto Tamburini (Yamaha).

Il round di Misano del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGp e in chiaro su TV8. Gara 2, domenica 12 giugno, è posticipata alle ore 15.15 a causa della concomitanza con la F1 a Baku. Gli appuntamenti del campionato SBK sono visibili anche in streaming su Sky Go e NOW.

Sabato 11 giugno

1:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 12 giugno