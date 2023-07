Sbk Imola 2023 oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Tv8 e NOW)

La SBK è nuovamente pronta a regalare spettacolo. Ieri, sabato 15 luglio, Bautista ha conquistato la vittoria davanti a Razgatlioglu e Rea. Oggi, domenica 16 luglio, i piloti delle derivate di serie sono nuovamente pronti per offrire un grande spettacolo.

Grande attesa per gli italiani che si sono distinti in gara 1 e vorranno migliorarsi in gara 2 e in Superpole Race. Andrea Locatelli vuole fare ancora meglio di un già ottimo 4° posto e puntano a scalare ulteriori posizioni in classifica, Michael Ruben Rinaldi, ieri quinto, Danilo Petrucci, sesto, e Axel Bassani settimo.

Gara 2 sarà trasmessa anche in chiaro, mentre la Superpole Race su TV8 andrà in differita. Entrambe le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky e in streaming su NOW. Qui gli orari tv.

Domenica 16 luglio

Orari diretta (Sky Sport MotoGp, NOW)

Ore 11: Superbike Superpole Race

Ore 12:30: SuperSport Gara 2

Ore 14: Superbike Gara 2

Orari differita (TV8)