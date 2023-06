Sbk Misano 2023 oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Tv8 e Now)

Nuovo imperdibile appuntamento con il mondiale Sbk. Questo weekend, sabato 3 e domenica 4 giugno, si corre in Italia, a Misano, il quinto round della stagione.

Alvaro Bautista (Ducati), campione del mondo in carica, si presenta da favorito. Grande attesa anche per Toprak Razgatlioglu, alla prima uscita dopo aver annunciato che la prossima stagione sarà in sella alla Bmw.

A caccia di conferme Andrea Locatelli (Yamaha), che invece correrà con la casa di Iwata anche nella prossima stagione. Occhi puntati anche sugli altri italiani, in primis sui Ducatisti Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani. Nel novero di coloro che sono pronti a dare battaglia non può mancare Jonathan Rea (Kawasaki), sei volte campione del mondo.

Superbike Misano 2023: gli orari e dove vederla in diretta tv

Su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo verranno trasmesse in diretta le prove, le qualifiche e le gare, in chiaro su Tv8 le gare del sabato e della domenica e in differita, nella giornata di domenica, la Superpole Race. Qui trovate gli orari.

Orari Sky Sport MotoGP, canale 208, diretta

Sabato 3 giugno

ore 09:45: Supersport 300 Superpole

ore 10:20: Supersport Superpole

ore 12:45: Supersport 300 Gara 1

ore 11:10: Superbike Superpole

ore 14: Superbike Gara 1

ore 15:15: SuperSport Gara 1

Domenica 4 giugno

ore 11: Superbike Superpole Race

ore 12:30: Supersport Gara 2

ore 14:00: Superbike Gara 2

ore 15:15: Supersport 300 Gara 2

Orari TV8

Sabato 3 giugno

ore 14:00: Superbike Gara 1 (diretta)

Domenica 4 giugno