SBK Phillip Island oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky e Tv8)

Dopo una pausa invernale sempre troppo lunga per gli amanti dei motori inizia il Mondiale Superbike 2024. Nel weekend sabato 24 e domenica 25 febbraio i piloti del campionato iridato delle derivate di serie si sfidano nel round in Australia sulla mitica pista di Phillip Island.

Si apre la caccia al due volte campione del mondo della Ducati, Alvaro Bautista. Grande curiosità per il debutto del suo compagno di box, Niccolò Bulega, campione del mondo Supersport 2023. Vedremo in pista con le loro nuove moto, dopo i trasferimenti dello scorso mercato, Toprak Razgatlioglu, che debutta con la BMW del team ROKiT Motorrad, dopo aver lasciato la Yamaha e di Jonathan Rea che ha lasciato la Kawasaki proprio per la Yamaha.

Grande attesa per gli italiani con particolare attenzione al ritorno in pista di Andrea Iannone con la Ducati del team GoEleven dopo le difficoltà incontrate negli ultimi 4 anni per la lunga squalifica per aver violato un controllo antidoping nel 2019.

Osservati speciali Axel Bassani che prende il posto di Rea in Kawasaki, Michael Ruben Rinaldi prende il suo posto nel Team Motocorsa Racing, Andrea Locatelli sarà ancora in Yamaha e anche il veterano Danilo Petrucci sarà in sella per il suo secondo anno alla Ducati del team Barni Spark Racing Team.

SBK Phillip Island: gli orari in tv

TV8 trasmetterà in diretta in chiaro le gare di sabato 24 e domenica 25 febbraio del GP d'Australia a Phillip Island, primo round della stagione SBK e le manderà in replica nel pomeriggio.

Per gli abbonati l'intero evento sarà trasmesso su ky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo.

Sabato 24 febbraio

ore 3:00: Superbike Superpole (Solo su Sky)

ore 6:00: Superbike Gara 1 (diretta Sky e TV8)

ore 14:00: Superbike Gara 1 (replica TV8)

Domenica 25 febbraio