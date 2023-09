SBK Portimao oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e TV8)

Penultimo appuntamento per il Mondiale SBK. In questo weekend si corre il GP del Portogallo sul tracciato di Portimao.

Occhi puntati su Alvaro Bautista che potrebbe conquistare il suo secondo titolo iridato. Per farcela dovrà avere almeno 62 punti più di Ratzatioglu. Attualmente Bautista ha 504 punti, il rivale ne ha 457. Il pilota turco della Yamaha proverà a giocarsi le sue residue possibilità iridate.

Riflettori accesi anche sui nostri piloti Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci, Axel Bassani, a caccia di un buon risultato in questo round.

SBK Portimao: gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare del GP del Portogallo a Portimao, a partire dalla giornata di venerdì, saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. Su TV8, in chiaro, andranno in onda e gare della Superbike del sabato e della domenica, in differita, sempre domenica, la Superpole Race della classe regina.

diretta, orari Sky Sport MotoGp e NOW

Venerdì 29 settembre

ore 11:25 - Superbike FP1

ore 15:55 - Superbike FP2

Sabato 30 settembre

ore 11:20 - SuperSport Superpole

ore 12:05 - Superbike Superpole

ore 15 - Superbike Gara 1

ore 16:10 - SuperSport Gara 1

Domenica 1° ottobre

ore 12 - Superbike Superpole Race

ore 13:25 - SuperSport Gara 2

ore 15 - Superbike Gara 2

TV8 - orari in chiaro

Sabato 30 settembre

ore 15 - Superbike Gara 1 - in chiaro

Domenica 1° ottobre