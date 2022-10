Sbk, Portogallo oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Nono appuntamento per il mondiale Superbike che questo fine settimana fa tappa a Portimao. Dopo la tripletta ottenuta a Barcellona Alvaro Bautista (Ducati) si presenta al comando del Mondiale con 59 lunghezze di vantaggio sul campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 67 più del sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki). Un round molto importante, quando ne mancano 4 al termine della stagione.

Sono particolarmente attesi e pronti a dare il massimo anche i piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Ruben Rinaldi (Honda) galvanizzato dal secondo posto ottenuto in gara 2 a Barcellona, Axel Bassani (Honda) e Roberto Tamburini (Yamaha).

Sbk Portimao: dove vederla in diretta

Il round di Portiamo del mondiale Sbk sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP, canale 208. Su Tv8 sarà in onda in chiaro in diretta sabato 8 ottobre Gara 1 e domenica 9 ottobre la Superpole Race e Gara 2. Il weekend della Sbk può essere seguito anche in streaming su Now, con gli stessi orari di Sky.

Sabato 8 ottobre

12:10-12.25: Superpole Superbike (diretta su Sky)

15.00 Gara 1 Superbike (diretta su Sky e in diretta in chiaro anche su Tv8)

Domenica 9 ottobre