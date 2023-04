SBK, l'ultimatum di Toprak Razgatlioglu alla Yamaha: "Il mio sogno è lottare per il titolo in MotoGp"

“In quanto pilota Yamaha, ho le migliori possibilità con questo marchio. Il mio contratto con loro scade dopo questa stagione. A partire da oggi, hanno spazio per me nel team ufficiale MotoGP per il prossimo anno. Forse continuerò con loro, forse passerò a un altro marchio”.

Toprak Razgatlioglu accende il motomercato, fissando i suoi obiettivi per il 2024. Il pilota turco, campione del mondo Superbike con la Yamaha nel 2021, in un'intervista al portale tedesco Speedweek ha ben chiari i suoi obiettivi per la prossima stagione. “È ancora troppo presto per dire qualcosa, una decisione probabilmente non verrà presa fino a metà stagione. Spero solamente di poter correre nella top class l'anno prossimo”.

In MotoGp Toprak non vuole essere un comprimario ma "il mio sogno è lottare per il titolo MotoGP o per il podio. Non voglio fare presenza. Sarei il primo pilota turco nel Motomondiale, ma questo non è importante per me. È importante che io possa finire tra i primi tre”, ha detto.

Intanto lo aspetta un'altra intensa annata in Superbike. Il prossimo appuntamento del Mondiale delle derivate di serie è in programma domenica 23 aprile ad Assen.