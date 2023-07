Sbk Repubbica Ceca Most oggi in tv: dove vedere le gare in diretta 

Torna il Mondiale Sbk con il round in Repubblica Ceca, l'ottavo della stagione. Sarà battaglia tra Alvaro Bautista, che deve riscattarsi dalla caduta in gara 2 a Imola, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Pronti a mettersi in evidenza i nostri, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci.

Sbk Repubblica Ceca: gli orari in tv

Il round in Repubblica Ceca, a Most, del Mondiale Sbk sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo.

Su TV8 saranno trasmesse in chiaro, in diretta, le gare della Superbike del sabato e della domenica e in differita, domenica, la Superpole Race.

1) diretta, Orari Sky Sport MotoGP

Sabato 29 luglio

ore 11:10: Superbike Superpole

ore 14: Superbike Gara 1

Domenica 30 luglio

ore 11: Superbike Superpole Race

ore 14: Superbike Gara 2

2) Orari TV8: in chiaro, in diretta e in differita

Sabato 29 luglio

ore 14: Superbike Gara 1, diretta

Domenica 30 luglio