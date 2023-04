“L’amicizia vale più della vittoria”: la lezione di fair-play arriva dalla scherma IL VIDEO

In palio c’era un posto agli Europei di Budapest di categoria, oltre alla vittoria nei campionati italiani Under 23. A Vercelli, però, grazie al bellissimo gesto di Emilia Rossatti dell'Accademia Bernardi Ferrara, tanti si sono ricordati che “l’amicizia vale più della vittoria”, come ha sottolineato la Federscherma.

Nella finale di spada femminile con Gaia Traditi delle Fiamme Oro, Rossatti ha scelto di indietreggiare, all’ultimo assalto, per non approfittare delle condizioni fisiche della sua avversaria. Poco prima, sul punteggio di 12-9, proprio per tenere la pressione della sua rivale, che stava tentando la rimonta, Gaia Traditi, favorita della vigilia, era finita a terra, franando sull’appoggio del piede. La caviglia si era girata, a 17 secondi dalla fine.

A poco erano serviti i 5 minuti di tempo per l’intervento medico. Traditi faticava a reggersi in piedi. Rossatti, però, non ci ha pensato due volte. "Non provare a vincere, dinanzi a un'avversaria, ch'è prima di tutto un'amica, infortunatasi, è la cosa più giusta che ho pensato di fare, e la rifarei altre mille volte", ha commentato Rossatti, prima di andare sul podio e abbracciarsi con l'amica rivale, a cui non ha voluto portare via un titolo che aveva meritato. Anche il presidente Fis, Marco Azzi, presente, ha ringraziato Rossatti. "Non so come ringraziarla", ha detto Traditi, che rischiava di peggiorare le sue condizioni fisiche.

La scherma è protagonista di un'altra lezione di fair-play, un altro gesto che fa vedere quali siano i veri valori dello sport dopo quello di Mariaclotilde Adosini, la spadista che in coppa del mondo U.20 in Francia ha rinunciato alla vittoria contro una rivale francese, accettando la ripetizione dell'assalto per errore arbitrale.