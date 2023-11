Scherma, Coppa del Mondo: l’Italia trionfa nel fioretto

È grande Italia nelle prove a squadre maschili della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di scherma. Ad Istanbul, in Turchia, il poker composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi vince la gara di fioretto: gli azzurri si impongono, in ordine, su Ucraina (45-20), Hong Kong (45-38), Stati Uniti (45-39) e Giappone (45-41). Con questo trionfo la Nazionale scavalca gli USA e si porta al secondo posto del ranking di qualificazione olimpica alle spalle proprio del Giappone. Per ogni arma, ricordiamo, basterà chiudere la classifica (che terminerà il 1° aprile 2024) in una delle prime quattro posizioni per conquistare la qualifica ai Giochi di Parigi 2024.

Poi la spada. A Berna, in Svizzera, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara sconfiggono Macao (45-12), Ucraina (45-27), Egitto (36-32), Ungheria (45-37) e vengono battuti in finale dalla Francia 41-37. Gli azzurri, secondi, consolidano così la leadership nel ranking a cinque cerchi.

In conclusione il podio agguantato dalla Nazionale di sciabola ad Algeri: eliminate Georgia (45-31) e Germania (45-42), Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele perdono la semifinale contro la Corea 45-37. Il successo nella ‘finalina’ per il terzo posto ai danni dell’Ungheria (45-33) permette agli azzurri di restare quinti nel ranking olimpico. Al momento anche loro sarebbero qualificati a Parigi 2024, considerando che otterrà una quota per i Giochi anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle quattro zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto.