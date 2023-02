La schermitrice campionessa di fair-play: perde per non vincere grazie all'errore dell'arbitro

Una lezione di Sport è arrivata in questi giorni dalla scherma. Merito di una giovana atleta bergamasca, Mariaclotilde Adosini, classe 2004 della Polisportiva Scherma Bergamo. A Beauvais Adosini ha vinto 15-14 contro la portacolori francese, Juliette Baudinot. L'ultimo assalto è tiratissimo, l'urlo liberatorio.

Alla fine, però, la direzione del torneo la convoca a sorpresa e le spiega che c'è stato purtroppo un grave errore da parte dell'arbitro. Sul punteggio di 13-12 per l'avversaria, aveva assegnato 2 stoccate a Mariaclotilde, non una soltanto. Quando la transalpina ha fatto notare l'episodio era ormai troppo tardi, almeno per il regolamento.

Il direttore di torneo spiega ad Adosini: "L’assalto l’hai vinto. Da regolamento non si tornerebbe più indietro. E però, se tu volessi, potremmo tirare l’ultimo minuto del match, dal 13-12, cancellando l’errore dell’arbitro". Mariaclotilde ha accettato.

"Ho solo fatto quello che la scherma mi ha insegnato", ha dichiarato la bergamasca che ha perso l'incontro, ma ha ricevuto gli applausi della sua avversaria e di tutto il pubblico transalpino.

"Nonostante potesse sembrare facile accettare la vittoria già proclamata, ho sentito che tornare in pedana, per ri-disputare quell’ultimo minuto, sarebbe stato più corretto nei confronti dell’avversaria, nel rispetto del nostro sport. Ho perso, pazienza. Lo rifarei ancora. Perché la natura di questa scelta è dovuta agli insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia, dalla mia sala scherma e in particolare dal mio maestro Francesco – Ciccio – Calabrese", ha dichiarato sul sito ufficiale della Federscherma.

Prima delle finali ha ricevuto i complimenti di un'icona dello sport francese, la campionessa Laura Flessel. Anche lei è rimasta colpita da questa lezione di fair-play.