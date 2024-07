Scherma, le prime avversarie dell'Italia ai Giochi nelle sei specialità

Manca sempre meno all’inizio dei Giochi di Parigi 2024 e, all’esito dei Campionati Zonali, sono stati delineati i ranking a squadre di scherma validi per la composizione dei tabelloni olimpici delle sei specialità in gara. L’Italia e la Francia padrona di casa sono gli unici due Paesi ad essersi qualificati per tutti i ‘Team Event’ della kermesse a cinque cerchi, in programma da martedì 30 luglio a domenica 4 agosto (al termine delle prime tre giornate dedicate allo svolgimento delle competizioni individuali). Le spadiste Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, reduci dal titolo europeo a Basilea che ha permesso loro di confermarsi sulla vetta del ranking mondiale, ai quarti di finale se la vedranno contro l’Egitto. Sesti nel ranking delle qualificate all’Olimpiade, invece, gli sciabolatori Michele Gallo, Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre, esordiranno sulle pedane del Grand Palais contro l’Ungheria.

L’oro continentale conquistato in Svizzera, quindi, ha di fatto legittimato la posizione numero uno al mondo per il team delle fiorettiste composto dalla portabandiera Arianna Errigo, da Martina Favaretto da Alice Volpi e da Francesca Palumbo che, così come le spadiste, avranno l’Egitto come primo ostacolo. Al debutto, invece, sarà impegnata contro la Repubblica Ceca la formazione italiana degli spadisti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, secondi nel ranking alle spalle della Francia e reduci dalla medaglia d’argento agli ultimi Campionati Europei.

Accoppiamento tosto, poi, per le sciabolatrici Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Irene Vecchi che, seste nella classifica delle squadre che hanno staccato il pass per i Giochi, condivideranno la pedana nell’incontro di apertura con l’Ucraina. Chiuderanno il torneo a cinque cerchi, infine, i fiorettisti Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi, secondi nel ranking dopo il bronzo ottenuto nella rassegna continentale di Basilea e che ai quarti di finale proveranno ad avere la meglio nei confronti della Polonia. (agc)

Martedì 30 luglio (tabellone spada femminile a squadre)

Italia-Egitto (con Fiamingo, Santuccio, Rizzi e Navarria)

Cina-Ucraina

Polonia-Stati Uniti

Francia-Corea

Mercoledì 31 luglio (tabellone sciabola maschile a squadre)

Corea-Canada

Egitto-Francia

Ungheria-Italia (con Gallo, Curatoli, Samele e Torre)

Iran-Stati Uniti

Giovedì 1° agosto (tabellone fioretto femminile a squadre)

Italia-Egitto (con Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo)

Polonia-Giappone

Francia-Canada

Cina-Stati Uniti

Venerdì 2 agosto (tabellone spada maschile a squadre)

Francia-Egitto

Ungheria-Kazakistan

Giappone-Venezuela

Repubblica Ceca-Italia (con Di Veroli, Santarelli, Vismara e Cimini)

Sabato 3 agosto (tabellone sciabola femminile a squadre)

Francia-Algeria

Stati Uniti-Corea

Ucraina-Italia (con Battiston, Criscio, Mormile e Vecchi)

Giappone-Ungheria

Domenica 4 agosto (tabellone fioretto maschile a squadre)

Giappone-Canada

Francia-Cina

Stati Uniti-Egitto

Polonia-Italia (con Marini, Macchi, Bianchi e Foconi)