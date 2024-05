Scherma, l'Italia cala il tris sul podio in Coppa del Mondo

Si è concluso con un bilancio di tre podi il sabato della Coppa del Mondo di scherma dedicato alle competizioni individuali. A Fujairah (Emirati Arabi Uniti), a Madrid (Spagna) e a Saint-Maur (Francia), sedi delle tappe del massimo circuito di spada femminile, di sciabola maschile e di spada maschile, infatti, Alberta Santuccio, Matteo Neri e Davide Di Veroli si sono piazzati al terzo posto. Per tutti e tre, dopo un percorso brillante all’interno dei rispettivi tabelloni da 64, si sono rivelate fatali le semifinali.

La catanese si è arresa con lo score di 15-8 contro Man Wai Vivian Kong, atleta di Hong Kong, poi vincitrice della competizione ai danni della svizzera Pauline Brunner per 15-13. Il faentino, quindi, messosi definitivamente alle spalle il brutto infortunio al ginocchio sinistro dello scorso giugno, si è dovuto arrendere di misura (15-14) di fronte al coreano Hansol Ha, poi battuto in finale per 15-13 dal transalpino Sebastien Patrice. Il capitolino, infine, ha perso piuttosto nettamente il confronto andato in scena con il nipponico Masaru Yamada, che si è andato ad imporre con il punteggio finale di 15-9.