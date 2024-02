Scherma, Coppa del Mondo: le spadiste volano a Parigi 2024, sciabolatrici seconde a Lima

Ci sarà anche la Nazionale femminile di spada a Parigi 2024. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi si impone, in ordine, su Giappone (38-20), Svizzera (37-32), Cina (22-21) e Corea (29-28) e vince la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo ospitata da Barcellona. A questo punto la qualificazione all’Olimpiade è matematica. Biglietto per Parigi che dà diritto all’Italia di partecipare alla competizione a squadre di specialità e anche di schierare il numero massimo possibile, tre spadiste, nella prova individuale.

Risultato utile per avvicinarsi allo stesso obiettivo quello raggiunto, sempre in Coppa del Mondo, dalle azzurre nella prova a squadre di sciabola in scena a Lima (Perù). Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi battono Cina (45-43), Ucraina (45-43) e Bulgaria (45-42), poi si arrendono in finale alla Francia con lo score di 45-26. Secondo posto e punti preziosi per le atlete tricolore, in piena corsa per la qualificazione alla manifestazione a cinque cerchi.

In conclusione il Grand Prix di fioretto a Torino, dove sempre nel torneo femminile l’Italia trova due rappresentanti sul podio. In terza posizione Arianna Errigo (eliminata in semifinale come la tedesca Anne Sauer). Seconda, invece, Martina Favaretto, sconfitta solamente nell’ultimo atto del tabellone dalla statunitense Lee Kiefer con il punteggio di 15-11.