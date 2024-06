Scherma, oro per le azzurre del fioretto agli Europei di Basilea

Cinque ori, tre argenti e tre bronzi. È questo lo splendido bilancio dei Campionati Europei di scherma per l’Italia, che ha salutato Basilea (Svizzera) con la vittoria del medagliere finale (11). Il punto esclamativo lo hanno piazzato la portabandiera azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 Arianna Errigo (già campionessa pochi giorni fa nella gara individuale), Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che nella giornata conclusiva hanno trionfato nella prova a squadre di fioretto femminile.

Le ragazze del commissario tecnico Stefano Cerioni, sulle pedane della St. Jakobs Halle, hanno esordito direttamente ai quarti di finale, in cui hanno piegato l’Austria per 45-36. Nel penultimo atto, quindi, non c’è stata storia contro l’Ungheria, annientata nettamente con il severo punteggio di 45-17. Tutto piuttosto agevole anche in finale, in cui la squadra italiana si è trovata di fronte la Polonia, costretta ad arrendersi per 45-27.

Il bronzo, infine, se lo è messo al collo l’Ungheria, che nell’altra finale ha battuto di misura la Francia (45-43).