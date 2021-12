Mikaela Shiffrin positiva al Covid: salterà le gare a Lienz

Niente trasferta a Lienz per Mikaela Shiffrin. La campionessa americana è risultata positiva a un test Covid e sarà costretta a saltare il gigante e lo slalom in programma sulle nevi austriache domani, martedì 28 dicembre e dopodomani, mercoledì 29 dicembre.

È stata proprio lei a dare l'annuncio della positività attraverso i suoi canali social: “Volevo farvi sapere che sto bene, ma purtroppo ho avuto un test Covid positivo. Sto seguendo il protocollo e mi sto isolando, e mi mancherà Lienz. In bocca al lupo ai miei compagni di squadra…tiferò per voi. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo nel nuovo anno”.

?, I wanted to let you all know that I’m doing well, but unfortunately I had a positive COVID test. I’m following protocol and isolating, & I will miss Lienz. Best of luck to my teammates…I’ll be cheering for you. Thank you all for your support. I’ll see you in the new year. ? pic.twitter.com/YxZnwWP6f1