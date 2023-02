Sci alpino, combinata maschile Mondiali Courchevel Meribel: dove vederla in tv e in streaming

Nuovo appuntamento con i Mondiali di sci alpino a Courchevel-Meribel. Oggi, martedì 7 febbraio, si disputerà la combinata alpina maschile. Dopo il grande successo di Federica Brignone, medaglia d'oro nella combinata femminile, l'Italia è in testa al medagliere. In questa seconda gara, però, gli uomini non sono tra i favoriti. Per Paris e Casse sarà giusto una prova utile a testare il SuperG, il vero primo obiettivo, insieme alla discesa libera.

Proverà invece a fare gara Christof Innerhofer, che però è reduce da una serie di risultati deludenti e non è accreditato dai favori dei pronostici in questa vigilia. Tra i nomi più gettonati per il successo ci sono quelli dell'austriaco Marco Schwarz, di Alexis Pinturault e degli svizzeri Meillard, Murisier e Aerni. Indicato tra le sorprese il fortissimo velocista norvegese Kilde.

Combinata Maschile, mondiali sci 2023: gli orari e la diretta tv

La gara di combinata maschile, in programma martedì 7 febbraio, sarà composta da un SuperG e uno slalom. Il primo è in programma alle ore 11.00, mentre il secondo è alle 14.30. Diretta in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).