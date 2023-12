Sci alpino femminile, slalom Coppa del mondo a Courchevel: il programma e dove vederlo in diretta

Sta per arrivare un nuovo appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Giovedì 21 dicembre, in Francia, a Courchevel, si disputerà la quarta gara tra le porte strette della stagione. Mikaela Shiffrin ha conquistato 2 successi, mentre la sua principale rivale nella specialità, la slovacca Petra Vlhova ha ottenuto una vittoria.

Il duello è destinato a rinnovarsi. Da tenere d'occhio anche la croata Popovic, la svedese Hector e l'austriaca Liensberger. In gara ci saranno otto azzurre: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Cdm femminile sci alpino slalom Courchevel: gli orari in tv

Quella di giovedì 21 dicembre sarà la quinta gara nella storia sulla pista francese. Sono tre i trionfi di Marlies Schild (2010, 2011 e 2013) e uno di Mikaela Shiffrin nel 2018. L'Italia, che in questa specialità ultimamente sta facendo più fatica, in questa prima parte di stagione ha fatto vedere incoraggianti segnali di miglioramento. Marta Rossetti si è piazzata quinta a Killington, Martina Peterlini 12esima negli States e 17esima a Levi, Della Mea 15esima a Killington.

Nella notturna di Courchevel la prima manche è in programma alle ore 17.45, la seconda alle 20.45. Diretta tv in chiaro su Raisport, in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.