Sci alpino femminile oggi slalom Flachau, il programma e dove vederlo in tv

Grande sfida oggi, martedì 10 gennaio, a Flachau dove è in programma lo slalom di Coppa del mondo femminile. Sulle nevi austriache Mikaela Shiffrin, dopo aver eguagliato Lindsay Vonn, può diventare la sciatrice più vincente di sempre cogliendo il suo successo numero 83 in carriera. L'Italia schiera Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Beatrie Sola che puntano alla qualificazione alla seconda manche.

Nella classifica di slalom Shiffrin è al comando con 525 punti, davanti a Holdener 420 e Vhlova, 360. Shiffrin è al comando anche della classifica generale con 1115 punti, seguita da Vhlova a 696 e Holdener, 519. Goggia, 470, Bassino, 460 e Brignone, 379, occupano la quinta, sesta e settima posizione in classifica. Tredicesima Elena Curtoni a 306.

Sci femminile, programma 10 gennaio Flachau e orari tv

Lo slalom speciale in notturna di coppa del mondo femminile, a Flachau, ha la prima manche in programma alle ore 18.00 e la seconda alle ore 20.45. La diretta è in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).