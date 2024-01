Coppa del mondo sci femminile a Kranjska Gora: il programma e dove vedere le gare in tv

Prime due gare dell'anno per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. In Slovenia, a Kranjska Gora, è tempo di discipline tecniche e sono in programma un gigante e uno slalom. Sabato 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, le gigantiste si sfideranno tra le porte larghe. Federica Brignone, sulla pista Podkoren, è chiamata a difendere il pettorale rosso, simbolo di un primato in classifica dove ha 400 punti davanti a Lara Gut-Behrami con 365 e Mikaela Shiffrin con 320.

L'Italia, al sesto gigante stagionale, si presenta anche con Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Lara Della Mea ed Ilaria Ghisalberti, che torna sul circuito maggiore a distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione.

Domenica 7 gennaio (prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30) sarà invece il turno del sesto slalom per il quale saranno al via Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Ci si aspetta una nuova super-sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova.

Cdm femminile Kranjska Gora: gli orari in tv

sabato 6 gennaio: gigante femminile, prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle 12.30;

domenica 7 gennaio: slalom femminile, prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30

Il gigante e lo slalom in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio a Kranjska Gora, saranno trasmessi in diretta tv su Raisport ed Eurosport, streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN.