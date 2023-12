Coppa del mondo sci alpino femminile a Mont Tremblant: il programma e dove vedere le gare in tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del circo bianco. Sabato 2 e domenica 3 dicembre la Coppa del mondo di sci alpino femminile fa tappa a Mont Tremblant, in Canada, dopo sono in programma due giganti.

Le azzurre in gara sono Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere.

Bassino vuole riscattare l'uscita della seconda manche a Killington, gara in cui anche Brignone ha pagato lo scarso feeling con la neve con il sesto posto finale. Bene Goggia, 15esima, tornata finalmente in top-ten in gigante e pronta ad affrontare con entusiasmo questa due giorni di gare in terra canadese. Tra le favorite Lara Gut, vincitrice dei primi due giganti della stagione e Mikaela Shiffrin, che ha brillato nell'ultimo slalom a Killington.

Mont Tremblant, Copp del mondo sci alpino femminile: gli orari in tv

1) Sabato 2 dicembre

ore 17: prima manche gigante femminile Tremblant

Ore 20 : seconda manche gigante femminile Tremblant

2) Domenica 3 dicembre

ore 17: prima manche gigante femminile Tremblant

ore 20: seconda manche gigante femminile Tremblant

La Coppa del mondo di sci alpino femminile, a Mont Tremblant, in Canada, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e in diretta tv a pagamento su Eurosport 1, streaming per gli abbonati su RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.