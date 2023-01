Coppa del mondo sci femminile slalom a Flachau 2023: il programma e dove vedere la gara in tv

Nuovo appuntamento per la coppa del mondo femminile. Martedì 10 gennaio è in programma lo slalom speciale a Flachau, in Austria. Mikaela Shiffrin, dopo aver eguagliato con il successo a Kranjska Gora Lindsay Vonn, in testa alla classifica delle sciatrici più vincenti di sempre con il record di 82 successi, ha la prima occasione per conquistare la vetta solitaria.

Le sue principali avversarie saranno Petra Vhlova e Wendy Holdener. Nella classifica di slalom Shiffrin è al comando con 525 punti, davanti a Holdener 420 e Vhlova, 360. La prima delle azzurre è Marta Rossetti che ha raccolto 25 punti iridati. Shiffrin è al comando anche della classifica generale con 1115 punti, seguita da Vhlova a 696 e Holdener, 519. Goggia, 470, Bassino, 460 e Brignone, 379, occupano la quinta, sesta e settima posizione in classifica. Tredicesima Elena Curtoni a 306.

Sci femminile, programma Flachau e orari tv

Lo slalom speciale in notturna di coppa del mondo femminile, a Flachau, ha la prima manche in programma alle ore 18.00 e la seconda alle ore 20.45. La diretta è in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).