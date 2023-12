Sci alpino femminile, oggi gigante Lienz: dove vederlo in diretta tv

Inizia oggi, giovedì 28 dicembre, la due giorni di Coppa del mondo di sci alpino femminile in Austria. A Lienz sono protagoniste le discipline tecniche e si disputano un gigante e uno slalom. Tra le porte larghe l'Italia punta in primis su Federica Brignone e Marta Bassino e può sorprendere con una Sofia Goggia sempre più a suo agio anche in questa specialità.

La favorita per la vittoria è Mikaela Shiffrin, mentre tra le principali avversarie ci sono Lara Gut, Petra Vhlova e Alice Robinson. Bassino ha il pettorale numero 1, subito dopo toccherà a Brignone, numero 2, poi a Shiffrin, 3. Goggia ha il 17, Melesi, il 28, Zenere il 32, Platino il 36, Della Mea il 46, Pirovano il 63.

Nella classifica di gigante Lara Gut è al comando con 325 punti, davanti a Brignone con 320 e Shiffrin con 220.

Sci alpino femminile, gigante Lienz: dove vederlo in diretta

Il gigante di Coppa del mondo di sci alpino femminile, in programma giovedì 28 dicembre a Lienz, in Austria, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport, streaming su Raiplay e a pagamento su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. La prima manche si disputa alle ore 10.00, la seconda alle 13.15.