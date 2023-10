Coppa del mondo di sci femminile: Lara Gut Behrami vince a Soelden, Federica Brignone seconda per soli 2 centesimi

Non sono mancate le emozioni nella prima gara della Coppa del Mondo di sci femminile 2023/2024. A vincere il gigante inaugurale, sulle nevi di Soelden, in Austria, è stata la svizzera Lara Gut-Behrami che è riuscita a fare meglio di Federica Brignone per soli 2 centesimi. L'azzurra aveva vinto la prima manche e si era costruita un bel margine sulle rivali, ma la seconda manche dell'elvetica è stata superlativa, tanto da permetterle di arpionare il successo, per un soffio.

In terza posizione si è piazzata la svedese Sara Hector, mentre la slovacca Petra Vlhova si è dovuta accontentare della quarta piazza, ai piedi del podio. Marta Bassino, soltanto settima nella prima manche, ha fatto decisamente meglio nella seconda e con una prestazione degna della miglior "Piuma d'acciaio" ha recuperato 2 posizioni, chiudendo quinta, precedendo anche la stella del circo bianco, Her Majesty, Mikaela Shiffrin.

Sofia Goggia ha chiuso in 16esima posizione, un buon risultato che conferma i suoi progressi in gigante, in una giornata dove aveva vissuto una travagliata prima manche, ripetuta due volte essendo stata disturbata nella prima discesa da un pulitore della pista che ha incrociato lungo il percorso.

La Coppa del mondo di sci femminile ripartirà tra due settimane, sabato 11 novembre, con due slalom speciali a Levi, in Finlandia.

Sci alpino femminile, Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare