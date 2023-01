Sci alpino femminile oggi gigante Kranjska Gora, il programma e dove vederlo in tv e in streaming

Prima attesissima gara del weekend della Coppa del mondo femminile a Kranjska Gora. Marta Bassino si presenta sulle nevi slovene con il pettorale rosso nella classifica di gigante con 300 punti, 40 più di Mikaela Shiffrin e 48 più di Lara Gut-Behrami.

In questa specialità la piemontese dovrà fronteggiare anche la concorrenza di Petra Vlhova, Sara Hector, Tessa Worley e Ragnhild Mowinckel. L'Italia punta forte anche su Federica Brignone, apparsa in ottima forma, soprattutto nelle seconde manche, nelle ultime gare.

Sci femminile, programma gigante Kranjska Gora e orari tv

Il gigante della Coppa del mondo di sci femminile, a Kranjska Gora, ha la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle 12.30. Diretta su Raisport, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).